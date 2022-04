Directeur des systèmes d’information depuis 10 ans, travaillant dans l’informatique depuis 22 ans, j’ai acquis une expérience dans divers environnements , étant Agile dans la gestion de projets et fédérateur dans mon management.



Expertises : ✔︎ Management d'équipe multiculturelle ✔︎ Stratégie SI ✔︎ Pilotage d'activité, ✔︎ Gestion de projet



L’expérience acquise durant mes deux dernières missions d’encadrement et de direction m’a permis de développer une forte capacité d’adaptation aux divers environnements ainsi qu’une grande rigueur dans la gestion des cycles de vie d’une DSI. Que ce soit par l’amélioration continue des processus métiers, l’urbanisation des SI, la gestion des équipes ou l’amélioration de mes propres pratiques de manager, j’ai en permanence eu à cœur l’alignement de la DSI sur les besoins métiers.



Et aussi j'ai également développé des qualités comme : ✔︎ Persévérance ✔︎ une grande capacité d'apprentissage ✔︎ un fort esprit d'équipe, ✔︎ une forte capacité à fédérer autour de moi.



Je suis à la recherche d'un poste de directeur des systèmes d'information groupe ou directeur des systèmes d'information sur l'ensemble du territoire Français.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi benoit@sadrin.net



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie digitale

ITIL

Amélioration continue

Conduite du changement

Agile

PRINCE 2

Management

Adaptabilité

Rigueur