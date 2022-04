Benoit SAMNICK

Nom:Samnick

Prénoms:Benoît-Eric

Boîte Postale:15771 Douala-Cameroun

Téléphone: (237)99 44 60 63

77 14 75 50

33 08 78 94

e_mail:benoitsamnick@yahoo.fr





CURSUS et EXPERIENCE



2000:Baccalauréat série ''D'' en Mathématiques,physiques,Chimie et Sciences de la nature.



2001:Première année DUT(Diplôme Universitaire de Technologie) à IUT(Institut Universitaire de Technologie) de l'Université de Douala.



2002:Deuxième année DUT(Diplôme Universitaire de Technologie) à IUT(Institut Universitaire de Technologie) de l'Université de Douala.



2002:Stage académique à EBCO-Cameroon,BP:4112 Douala-Cameroun

Thème:Maintenance des systèmes informatiques et réseaux.



2003:Obtention du DUT(Diplôme Universitaire de Technologie)



2003:Technico-commercial à EBCO-Cameroon BP:4112 Douala-Cameroun

avec pour rôles:

-Service après vente de la clientèle(vente,réparation,dépannage et entretien du matériel informatique)

-Entretien du parc informatique de la société Camlait BP1838 Douala-Cameroun

-Installation et configuration des réseaux informatiques dans plusieurs entreprises.



2003:Formation de 3 mois sur la gestion des projets

-Chef du projet de création du Centre informatique et multimédia de IST(Institut Secondaire de Technologie).



2004:Responsable informatique et chef des projets à GAST(Groupe Africain des Services et Travaux)BP12386 Douala-Cameroun



2005:Responsable informatique et enseignant d'informatique à IST(Institut Secondaire de technologie)

-Chargé de la réparation,entretien et la maintenance d'un park de 50 micro-ordinateurs en réseau câblé.



2006:

-Formation de 3 mois en dessin industriel sur AUTOCAD,Microstation,Archicad,Architec 3D.

-Formation en habilitation offshore dispensée par TOTAL E&P

Cameroun

-Formation en ''Connaissance et prévention du risque'' dispensée par TOTAL E&P Cameroun.



2006: Directeur Adjoint, Chargé d'études,responsable de l'informatique,du contrôle de la gestion et des HSE(Hygiène Sécurité et Environnement) à la Société SEACTICON (BP 15771 Douala-Cameroun entreprise opérant dans l'ingénieries des systèmes pétroliers & prestations industrielles.



2008: Directeur Général de ''NUMERIA-TECH''

NUMERIA-TECH (Numérisation, informatique& prestation de services divers)



Mes compétences :

Archivage

Bureau d'études

Dessin

Informatique

Ingénierie

Maintenance

Petrol

Sauvegarde