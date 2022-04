Benoit SAMSEOU

Je pratique différentes technologies de la maintenance industrielle dont:

-l'analyse vibratoire globale et spectrale

-l'analyse d'onde de choc SPM globale et spectrale

-l'équilibrage de turbine sur site.

-l'électrotechnique, l'automatisme ainsi que l'électricitée.

-la mécanique

-l'hydraulique

-le pneumatique (générale et séquenceur)

-quelque outils de gestion de maintenance(loi de PARETO, GANTT, PERT...) et de gestion des stocks maintenance.



Mes compétences :

Analyse vibratoire

Gestion de maintenance

Maintenance