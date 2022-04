Benoît SAVE

Plus de 10 ans d’expérience dans la vente de packages d’hospitalité et de supports de communication

2015 - aujourd'hui : Responsable des ventes FC LORIENT

2009 - 2015 : Responsable Commercial B2B SPORT VISION ASSOCIES

Régie de droits marketing commerciaux et média auprès des institutions sportives, ligues, fédérations, clubs :

- 2013 - aujourd'hui : Commercial VANNES VOLLEY BALL

- 2009 - 2014 : Commercial SASP VANNES OLYMPIQUE CLUB

- 2012 : Commercial Hospitalité VOLVO OCEAN RACE - Etape de Lorient

2008 : Assistant Commercial TOCQUEVILLE SPORT

2007 : Assistant Marketing/Commercial SASP CLERMONT FOOT AUVERGNE 63



Mes compétences :

Microsoft office

Gestion de projets

ComduSport

Marketing

CRM

Marketing sportif