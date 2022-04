Benoît SAVIN

Responsable d’une agence de télécommunication depuis plus de 11 ans, j’accompagne au quotidien mon équipe commerciale en mettant en pratique les méthodes de travail nécessaires pour assurer la gestion, l’animation et le développement des ventes du magasin.



Souhaitant donner une nouvelle orientation à ma carrière, je suis actuellement inscrit au programme de formation continue au diplôme de « Manager en Centre de Profit » à l’ESC Rennes School of Business, mon objectif est d’évoluer dans mon métier en développant mon potentiel et mes connaissances. Je suis ouvert à toute nouvelle opportunité d’expérience professionnelle dans ce domaine et suis mobile sur la région ouest.



Homme de terrain, attentif aux résultats et ouvert à la créativité, j’ai acquis de solides expériences tant au niveau national qu’international dans le domaine du management commercial, du marketing et de la communication. Celles-ci m’ont permis d’aguerrir mes capacités d’écoute, de conseil et de négociation.



Au plaisir d’échanger avec vous, cdt Benoît



Mes compétences :

Adaptation

Combattif

Esprit d'équipe

Organisation

Sens du contact

Autonomie

Rigueur