Benoit SCHABAILLIE

Je suis actuellement disponible et mobile sur la France entière pour rejoindre votre équipe de dessinateur projeteur.



J'ai actuellement une expérience en bureau d'étude comme dessinateur projeteur dans le secteur de:

-Le nucléaire

-La défense

-Le bâtiment



J'ai également une expérience en maintenance dans:

-La climatisation

-Le bois-Agroalimentaire

-La chaudronnerie



Enfin, j'ai travaillé sur des projets de codification en milieu maritime.



Je suis formé et opérationnel sur CATIA V5 (volumique, assembly design et drawing sketches) et AUTOCAD 2D.

J'ai également utilisé à différent niveau solidworks, inventor et les modules surfaciques et DMU kinectics de CATIA V5.



Mes compétences :

Solidworks

CATIA

Autocad

ERP

Codification

GED

Inventaire

Autodesk inventor

Chiffrage

Gestion de projet

Lecture de plan

Microsoft Office

Product Lifecycle Management