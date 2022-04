Brigitte SCHABAILLIE

Passionnée par la créativité et les relations humaines, je suis Art-thérapeute Evolutive® et j’accompagne enfants, adolescents, adultes, personnes âgées dans la maladie et le développement personnel. J'interviens auprès des particuliers, de personnes en situation de handicap, les EHPAD, les écoles.



Fondatrice de l’association « Tout Un Art - créer pour s’élever », j'organise des ateliers mandalas créatifs et évolutifs. J'anime régulièrement des conférences sur la confiance et l’estime de soi, l’accueil de ses qualités, la découverte et l’expression de son potentiel créateur.



Je suis auteure du livre : « Quand la créativité ouvre le cœur » aux Editions Edilivre. Créer est thérapeutique : comment guérir nos souffrances, réveiller l'artiste intérieur qui sommeille en nous et donner un sens à notre vie ? Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur mon site :Array.



Mes compétences :

Accompagnement à la croissance