Benoît SCHÄFER

J’ai dernièrement exercé des responsabilités de direction générale et de suppléance du

Dirigeant Responsable pour le compte d’une compagnie aérienne française.

Au-delà de mes connaissances techniques, j’ai pu développer des compétences de

management en m’appuyant notamment sur une vision stratégique solide combinée à une

connaissance approfondie des contraintes opérationnelles et réglementaires. Soucieux du

développement permanent, j’ai géré les compétences au plus juste des moyens et des

ambitions avec un degré élevé d’implication, d’adaptabilité et de réactivité.

Une haute rigueur, un objectif permanent d’efficacité et une persévérance accrue, alliés à

une volonté constante d’innovation, caractérisent également ma personnalité



perso : benoit.schafer@gmail.com



Audit and Flight Support : benoit@audit-flight-support.com



A toutes et à tous, je vous remercie pour vos demandes de mise en contact.

Cependant VIADEO ne se limite pas à des clics. Aussi je vous demande de motiver, d'expliquer votre demande de contact, les raisons de de votre sollicitation.

Je refuse désormais toute demande simple par VIADEO, sans message.

Je ne fais pas la course aux contacts. Le nombre m'importe peu, je privilégie l'opportunité et la qualité. D'avance merci.



Mes compétences :

Développement durable

Écotourisme

ges

Logistique

Organisation

Qualité

Tourisme

Transport

Transport Aérien

Management

Négociation

Conception

Développement des compétences

Optimisation des process

Innovation