Bonjour,



je m'appelle Benoit SCHIEBER et je suis actuellement Assistant de logistique, Import/Export de pieces d'avion dans l'entreprise kuehne nagel Aerospace (sous traite la logistique du groupe airbus) à Toulouse Blagnac.



Issu d'une formation BAC+3 spécialisé dans la chaudronnerie et le soudage et ayant des compétences dans la logistique, la préparation, qualité, gestion/ordonnancement,assistance technique et le dessin industriel.





benoit.schieber@laposte.net



Mes compétences :

Aerospace

Bureau Etudes

Chaudronnerie

Chaudronnier

Conception

Export

Import

Import Export

Logistique

Methodes

Recherche

Soudage

Soudeur