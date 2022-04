Blirando MANUELLA

Mes domaines d'expertises :

- Management des RH et relations sociales

- Mobilité internationale

- Recrutement

- ADP/ Paie, tableaux de bords

- Droit du travail Français, Benelux et Britannique

- Management d'équipe

- Projets RH (création d'outils RH, procédures, atelier RH)



Mes compétences :

Administration du personnel

Lotus Notes

Business Objects XI R2

Peoplesoft

Reporting

HR Access

Visio

Veille juridique

Développement RH

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Global Mobility Management

HR Management

Compensation and Benefits

French & UK Employment Law