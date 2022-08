Jean-Marie DOL

RECHERCHE TRES ACTIVE D'UN POSTE A HAUT NIVEAU DE RESPONSABILITE





http://www.peperelechat.com/ (170 000 visiteurs uniques 1,5 MILLION de pages vues)

« Ancien Directeur Général des Services de la Commune de Saint-André de Sangonis (+ 5 000 hbts) depuis le mois de septembre 2011 à Décembre 2015, je suis en recherche d’un poste à haut niveau de responsabilités dans une commune de taille équivalente ou pas afin de poursuivre une activité professionnelle similaire en qualité de DGS ou de DGA voire de directeur de services pour les collectivités de taille démographique importante, les regroupements de communes, les conseils généraux et les conseils généraux sans exclure des structures privées de type associatif ou autres.



Doté d’une expérience professionnelle de 26 années à la fois comme collaborateur de cabinet puis comme manger de services, je maîtrise l’ensemble des missions transversales habituellement dévolues aux cadres dirigeants du secteur public y compris en matière de communication institutionnelle, le tout étant exercé en prenant systématiquement en compte les contraintes politiques y afférent.



Juriste en droit public de formation initiale et financier au titre de la formation continue, j’ai une appétence certaine pour les problématiques financières ...



Mes compétences :

Finances publiques

Communication

Juriste Droit Public

Management d'équipe

Manager

Contrôle de gestion

Analyse financière

Collectivités Territoriales

Environnement

Politiques publiques

Contrôle interne

Développement durable

Politique

Animaux

Chats

Intercommunalité

HERAULT

Languedoc-roussillon

Intégrité

Gestion financière et comptable collectivités