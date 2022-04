Chers membres,



Le Directeur des ressources humaines est un acteur capable de décliner, d’animer et de défendre les décisions stratégiques qui permettent d’anticiper sur les évolutions à venir. Il doit pouvoir canaliser les énergies internes, autour d’objectifs connus et partagés.



J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de mettre en place, l’intégralité de la politique RH par l’intermédiaire de trois approches :

Tout d’abord, la fidélisation de l’ensemble des collaborateurs avec la négociation d’un accord d’intéressement.

Ensuite, l’optimisation de la masse salariale, représentant de 1 à 2 % d’économie sous forme de montants ‘’désocialisés’’.

Enfin, une équité permettant de répondre à deux réalités à la fois interne (salariés) et externe (marché du travail) au travers d’une grille emploi classification.



Homme de conviction, engagé dans mes agissements, j'ai voulu changer de cap, d'horizon et de métier.



J'ai repris avec une associée un bar, brasserie, restaurant. Univers totalement différent mais des contacts humains plus intenses. Des liens et des relations à la fois réguliers et passagers. Tous ont une histoire.



Je vous souhaite, si vous en avez le désir et la force, de vivre un changement significatif dans votre vie. Car pour ma part cette aventure est pleine de ... .



Je vous prie d’agréer, Chers membres, l’expression de mes sincères salutations. (version DRH)



M. Bruno ASTIER



