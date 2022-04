Bruno ASTIER

Bonjour,



Mon parcours dans l’industrie automobile me permet d’être rompu aux univers à fortes contraintes que ce soit sur les coûts, les délais ou la qualité,



Les attentes des constructeurs automobiles m’ont fait développer notre panel de fournisseurs dans les pays low-costs (Turquie, Roumanie…) et il a également fallu les faire progresser à travers des plans d’amélioration continue,



De plus, mon passage dans le secteur médical a renforcé mes exigences en termes de qualité,



J’ai mené à bien des projets dans un contexte international que ce soit dans l’industrie automobile (Volvo Trucks, KUKA) ou le secteur aérospatial (AIRBUS Industries)



En même temps que mon parcours professionnel, je me suis tourné vers la formation afin de compléter mon cursus. Pendant 4 ans, j’ai suivi des cours du soir au C.N.A.M. pour finir par un FONGECIF de 10 mois et obtenir mon D.E.S.S.



Riche de toutes ces expériences, je suis prêt à m’investir dans des projets où l’innovation et la compétitivité sont le moteur de l’entreprise,





Mes compétences :

Achats internationaux

Negociation achats

Transfert de Production

Planification Projet et Production

Gestion de projets internationaux

Amélioration continue