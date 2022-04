Carlos DE OLIVEIRA

Après une expérience dans la maintenance électronique de laser et d’écran à plasma puis dans l'industrie avec les 1er centres de contrôle technique a analyseur de gaz et banc de freinage,j’ai décidé de rejoindre le milieu médical.



Entre la stérilisation & le lavage (hôpitaux et industries),

technicien itinérant officiant dans le monde de la santé (chu, ch, cliniques)

et pour la partie industrie principalement en pharma.

Garant du parc de machines et de son développement, gestion de la maintenance et des installations ainsi que de la relation client des grands comptes en France (par exemple l'Inserm P4 à Gerland depuis 2000). Référent sur les opérations complexes et habilité par la maison mère pour les formations techniques vers nos clients ingénieurs, biomédicaux en Français et en Anglais.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Service client

Gestion de projet

Informatique

Management

Qualité

Cadre expert support