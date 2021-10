Stefan LEININGER

Depuis mon stage de PAO effectué en 2002;je crée des clips sur Movie Maker à partir d'images fixes .



Puis,je me spécialise sur le montage d'images numériques sur le logiciel Powerpoint en 2007.



En 2008,je me dirige vers le reportage ,en vidéo numérique.



Enfin, en 2009 je réalise des livres photos sur le thème du voyage et je me lance dans la création de blogs sur internet.



Mes compétences :

Art

VOYAGES

Adobe Illustrator

Graphisme

Adobe Photoshop

Montage vidéo

PHOTO

VIDEO

ASSISTANCE INFORMATIQUE

Adobe InDesign

Blogging

eCommerce

back office

QXPRESS

Fiction

CTI

PAO

Linux