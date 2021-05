David RIPAUD

Je maîtrise:

- Suite Office, Photoshop & Première Pro... ; Montage hardware et maintenance ; Les outils de communication : prints, web,vidéo et réseaux sociaux.



Anglais scolaire.



Je suis:

Persévérant, dynamique, autonome, optimiste, curieux, rigoureux.



Je sais également:

Informer et conseiller la clientèle, gérer un espace de vente (merchandising) et un stock, fidéliser une clientèle. Manager une équipe de travail, Planifier et animer des réunions.



J'aime :

la conception de jeux de société, le dessin, lécriture, les jeux vidéo, le brassage artisanal et traditionnel.