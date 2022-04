Benoît SCHMIDT

Spécialiste des réseaux de communication depuis 1992, j'offre aujourd'hui mes services en libéral.



Mes métiers sont le conseil, la conception, l'audit, le déploiement et la maintenance de réseaux de communication internes et externes, à usage des entreprises.

Je suis également référent IPV6 et possède des certification constructeurs (Securactive, Cisco, Meraki, ...)



Etant très mobile, mes lieux d'activité s'étendent sur un grand tiers Nord et Est de la France.



Mes compétences :

Technico Commercial

Avant vente

WAN

Manager

Ingénierie

Maintenance

Câblage

LAN

Gestion d'équipe

IP V6

WiFi

IPv6