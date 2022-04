Benoit SCHMIT

Des compétences pour concrétiser votre ambition commerciale :



Construire une politique commerciale

Manager et développer une équipe commerciale

Elaborer une stratégie de marque

Gestion de projets

Negociation en centrales d'achats de la grande distribution



Spécialités



Marché Agroalimentaire : Ultra Frais / Charcuterie Traiteur / Epicerie / Pet Food et Accessoires.



Mes compétences :

SAP

ventes Nestlé Purina Care Management

iMovie

SAP IS P

SAP FI TV

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Change Management

Audit

Apple Mac