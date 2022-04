Benoît SCHOEBEL

14 ans d’expérience Privé / Public et internationale qui m'ont permis de développer les compétences de :

Gestion prévisionnelle Emploi et Compétences - Gestion de projets -Ressources Humaines - Animation et Travail en équipe - Marketing - Commercial – Qualité - Communication - Négociation - travail dans un environnement international et négocation avec des interlocuteurs étrangers





Mes compétences :

Ressources humaines

Qualité

Marketing

Gestion de projets

Négociation

International

Fonction publique territoriale

Commercial