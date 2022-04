Benoit SCHOUTETEN

Plein de vitalité, curieux et appréciant les challenges...

Diplômé d'une licence Administration Economique et Sociale, j'ai apprécié mon cursus de formation, notamment pour les nombreux outils apportés sur l'économie et la gestion. Il était donc naturel d'apprécier les emplois dans la vente que j'ai réalisé pendant 8 ans. J'ai ainsi apprécié le contact client, la technicité des produits, et la recherche des besoins de chacun pour les satisfaire au mieux.

De nombreuses autres missions confiées m'ont permis de varier mon travail. Organisation d'évènements sportifs, animation d'opérations commerciales en tant que relai magasin, formation des collaborateurs aux techniques de vente et aux produits, toutes ces fonctions m'ont permis de me développer personnellement, mais aussi d'apporter à l'entreprise pour des rapports gagnant/gagnant qui me tiennent à coeur.



Ayant l'envie d'apprendre dans un nouveau secteur d'activité, j'ai fait le choix de changer de région et d'emploi, afin d'intégrer le monde des assurances. J'ai alors découvert le métier de chargé de clientèle, et apprécié le contact client complétement différent, avec pour principal objectif l'apport à chacun de solutions adaptées.

J'ai ensuite pu trouver le métier qui m'intéressait particulièrement dans ce vaste secteur, et j'ai appris les premières bases du poste de gestionnaire de sinistre. Mon contact client, mon empathie et mon organisation sont des forces indéniables pour réussir les missions associées. J'ai ainsi un suivi complet de la déclaration au règlement, pour les dommages aux véhicules particuliers et professionnels, les dommages aux biens, les sinistres de responsabilité civile, ou encore pour l'assurance de personnes et plus particulièrement dans le cadre des inscrits maritimes.



Aujourd'hui, je fais le choix de rejoindre la métropole lilloise, à la fois par choix personnel et pour être acteur de mon évolution professionnelle, pour y trouver l'opportunité pour mon futur emploi.



N'hésitez donc pas à me contacter dès maintenant, si mon profil vous intéresse, afin d'échanger ensemble.

