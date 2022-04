Benoît SCOTTO DI LIGUORI

ARCHITECTURE & MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Expérience de la relation avec la maîtrise d'ouvrage, de la négociation avec les services de l'État et de la production architecturale :

- dans le cadre amont du montage de projets ;

- en vue du dépôt de dossiers de demande d'autorisation administrative ;

- lors de la consultation des entreprises et du suivi des opérations de réception.

Spécialisation dans le tourisme et le conseil aux collectivités.

Projets touristiques sur l'ensemble du territoire et missions d'architecture et de maîtrise d'œuvre locales.

En cours : montage et réalisation d'une opération de promotion en VEFA.



LITTÉRATURE :

Publication en 2004 d'un premier roman à compte d'éditeur : « Le choix de Job ».

Un nouveau texte à paraître avec extraits lisibles sur mon blog : « Le GDC ».



Mes compétences :

Maîtrise d'œuvre de projets

Coordination de projets (OPC)

Conception de constructions à ossature bois

Relations avec la Maîtrise d'Ouvrage

Relations avec les services déconcentrés de l'État

Rédaction de cahiers des charges

Rédaction de contenus

Recherche foncière

Négociation immobilière

Montage d'opérations immobilières

Ossature bois

Littérature

Urbanisme

Architecture

Tourisme