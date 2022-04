Benoit SEGUIN

TISMAIL est une usine de fabrication d'articles chaussants située à Troyes. (et oui il y en a encore!!)



La fabrication est principalement française.(80%)

Nous comptons 48 collaborateurs pour un CA de 5M€. Parmi eux un bureau de style de 3 personnes inventant et imaginant les collections de nos clients.



La chaussette Homme-Femme-Enfant ainsi que la layette constitue l'essentiel de notre gamme.

Nous fabriquons essentiellement des marques propres, surtout pour les enseignes de la grande distribution et pour des magasins spécialisés.



Nous fabriquons aussi nos propres marques comme "Même pas les mêmes" (chaussettes dépareillées), "Bestiss" spécialisée dans la pêche-chasse, la jardinerie et la sécurité EPI et notre dernière née "La Chaussette de France" spécialisée dans le ski, running, trekking et trail sur le segment du haut de gamme.



Nous faisons du sur mesure. Nous créons la chaussette que souhaite nos clients.

Nos forces sont la réactivité, la créativité, la disponibilité. (réassort en 5 jours)



"Vous souhaitez une chaussette sur mesure, appelez-nous!"



Mes compétences :

Textile

Marketing

Management

Développement commercial

Business development

Création