Benoit SENANEDJ

Nous sommes la société V.I.Pub Réunion, Distributeur-conseil en objets de communication et cadeaux d'entreprise, nous vous proposons une large gamme de produits personnalisables à votre effigie.

Nos produits sont spécialement ciblés pour votre domaine d'activité et Nous proposons de nombreuses innovations qui vous permettront de vous démarquer de vos concurrents et de toujours retenir l'attention de vos clients.



« Le cadeau publicitaire et son coté utile ou parfois humoristique est très bon pour la mémorisation de votre marque. »



Notre service Sourcing-Import s'occupera de toute vos demandes en équipement C.H.R./Evènementiel ainsi que, De la conception/fabrication de tout supports personnalisés de toutes matières.

Nous sommes directement en contact avec nos usines et agents.





Mr Senanedj

Gérant