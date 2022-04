Benoit SERAGE

• Réactif,Rigoureux,Synthétique

• Diplomatique, sens de l'écoute, bon relationnel



Langues:



• Anglais: Courant (Travail en Anglais)

• Espagnol: Niveau Intermédiaire

• Japonais: Débutant



Formations:



•2014-2016: MASTER 2: "Manager Transport Logistique Commerce International" ISTELI AFT-IFTIM Lille

•2010-2011: Licence Professionnelle: "Management des échanges internationaux" IUT GEA Poitiers

•2006-2007: Diplôme universitaire de technologie : "Gestion Logistique et Transport" IUT GLT Bordeaux



Capacité Professionnelle: Transport National et International par route "Marchandise" et "Voyageurs"

Attestation de Capacité: "Commissionnaire de Transport"



Mes compétences :

Transport

Commerce

Logistique

Qualité

Sécurité