Nathan LAURENCE

CDI GEFCO depuis 2008



GEFCO Courbevoie / client TOYOTA : Responsable Business Toyota



- Management directe – équipe Headoffice de 9 personnes.

- Management transverse – 7 agences (39 personnes).

- Démarrage cross dock Roumanie

- Relation client Toyota

- Management des compétences / recrutement / organisation des équipes.



GEFCO 2013 a 2016



GEFCO Courbevoie / client TOYOTA : au sein de GEFCO HO à Paris : Planification, Opérations et Chef de Projet nouveau SI - GEFCO / client TOYOTA

- Team leader de l'équipe de planification,

- Référent sur la gestion des opérations,

- Chef de projet sur l'intégration du nouveau Système d'Information de planification des appros de TOYOTA chez GEFCO.



GEFCO 2010 à 2013



GEFCO / TOYOTA Bruxelles : Implant GEFCO au siège de TOYOTA Europe

- Lien entre les managements de GEFCO et TOYOTA,

- Management d’un second implant à Toyota,

- Expert en planification côté GEFCO et TOYOTA,

- Responsable du Safety Group pour GEFCO (driver manual, training, audit,..)



GEFCO 2008 à 2010



Chargé d'études logistique aval véhicules PSA.

- ce poste consiste a concevoir et optimiser l'ensemble des plans de transports des usines de fabrications PSA aux concessionnaires.



CDI Renault de juillet 2005 à aout 2008.



Mon parcours professionnel a évolué depuis 2005 pour exercer les 3 activités suivantes :



- Référent métier modes de fonctionnement et dimensionnement flux process d'une usine de montage de véhicules.

- Pilote centrale du pilotage de la performance d'une usine de montage de véhicules.

- Expert Simulation de flux industriels sous Witness



Mes compétences :

Approvisionnement

Automobile

Logistique

Gestion de projet

Management

Supply chain management