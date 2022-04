Jean-Michel CABRERA

Je suis consultant AMOA en SI au sein de la société CONTACTS CONSULTING.



Je pilote actuellement la fonction SI (DSI, pilotage de projets SI) au sein de sociétés du middle market.



Auparavant, j'ai pu exercer mes compétences en Systèmes d'Information (SAP) et Supply Chain (domaines Achats/Stocks/Logistique Exécution) au sein de projets d'envergure dans le secteur aéronautique (MRO pour les moteurs d'avions civils et militaires, optimisation de la gestion des stocks et prévisions pour le MRO des hélicoptères), pharmaceutique, public (CCI).



Mes compétences :

SAP

Logistique

Informatique

Supply chain

Chef de projet

AMOA

ERP

SI

Sap mm

Formation

MRO