Benoit SÉVÈRE

La société SARL Métallerie Sévère, se situe à Livré-sur-Changeon en Ille-et-Vilaine. Spécialisée dans la métallerie depuis + de 14 ans.



Je vous propose la fabrication de tous ouvrages aluminium et acier (garde-corps, grille de défense, escalier, portail, mobilier, verrière, remorque VL sur-mesure, enseigne, totem, lettre boitier, réparation agricole ).



Je vous propose également l'entretien et la réparation de vos divers ouvrages même à votre domicile ou votre entreprise.



J'utilise les procédés de galvanisation et de peinture thermo-laquée (via des sous-traitants) ou vous laisse le choix de le réaliser vous-même.



Aussi, après étude, je répondrai à vos besoins et divers projets en métallerie dans les meilleurs délais.



Mes compétences s'adressent autant à une clientèle de particuliers que de professionnels.



L'apport de conseils personnalisés vous est également proposé, afin d'améliorer ensemble votre projet.



Activité de dépannage et ouverture de porte.