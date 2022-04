Benoit SICARD

Venez cultiver vos idées à L'Odyssée, et y accueillir vos invités au sein d'une architecture contemporaine et chaleureuse !

Situés aux portes du périphérique Nantais, nos différents espaces se scénarisent au gré de vos envies et notre équipe propose toute la technicité nécessaire à vos petits et grands évènements.



Organiser votre rencontre à l'Odyssée, c'est raconter votre histoire dans un lieu de talents et d'émotions !



L'Odyssée dispose de trois espaces dédiés à la location :

- Le Nautile (théâtre)

- La Nacelle (salle de réception)

- La Canopée (salle de réception)