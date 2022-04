Benoit SMOULAR

La tâche d'un prof consiste à cultiver des élèves ou des étudiants mais surtout à les aider à construire une stratégie d'orientation, à définir des choix et à les réaliser. Contrairement à ce qu'on pense, l'enseignement doit être pragmatique et pérenne, c'est-à-dire efficace. Mission complexe dans le collège d'une cité de la banlieue nord où j'ai enseigné pendant 12 ans.

L'Education Nationale, en dépit des pétitions de principe et des déclarations volontaristes, ruinée par les idéologues narcissiques et dangereux, est à l'opposé de cet état d'esprit.

Quelque chose qui se situe entre La Nef des Fous et Fantasia chez les Ploucs.

Aujourd'hui, de source rectorale, des élèves parisiens sont sans prof de lettres depuis cinq mois. Les réserves de remplaçants sont taries. De trahisons en renoncements, de contractuels incompétents en directions imbéciles et incapables (si ce n'est de flagorner les parents d'élèves au détriment des enseignants), l'Éducation Nationale est une maison en faillite. On sait à qui en imputer la faute. Quelle personnalité (médiatique, de gauche ou de droite) aura le culot de le dire?



Mes compétences :

Calibre

Education

Enseignement

Formation

instruction

Littérature

Mathématiques

Océanographie

Orientation

Physique

Ténacité