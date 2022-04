Benoît SOMMIER

Www.altiad.com







Dernières expériences professionnelles :



De 2001 à 2003 - ERNST & YOUNG (ex Atrhur Andersen) - Missions d'audit financier dans le domaine bancaire - Chargé de mission



De 2003 à 2006 - CSC PEAT MARWICK - Missions de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur bancaire - Senior Consultant.



De 2006 à 2007 - CYCOM Finances - Missions de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur bancaire - Manager.



Dernières missions réalisées :



De janvier 2006 à Août 2006 - DIRECTION FINANCIERE - NATEXIS BANQUES POPULAIRES - Responsable d'un chantier pour la Comptabilité au sein du programme de refonte des systèmes de synthèse (SDSS).





De novembre 2005 à janvier 2006 - DIRECTION DES RISQUES GROUPE – CNCE - Assistance à la maîtrise d’ouvrage FERMAT CAD et GEM



De février à novembre 2005 - COMPTABILITE SYSTEME ET SCHEMAS COMPTABLES – CDC IXIS CIB - Equipe Projet MAGNITUDE IFRS



De septembre 2004 à janvier 2005 - COMPTABILITE SYSTEME ET SCHEMAS COMPTABLES – CDC IXIS CIB - Coordination de la cellule RDJ dans le cadre du Projet IFRS



De mars à août 2004 - BACK-OFFICE – CALYON - Programm Management Office en charge de la fusion opérationnelle de Crédit Agricole Indosuez / Crédit Lyonnais (au sein d’une équipe CSC)



Mes compétences :

Conseil

Organisation

Comptabilité

Finance de marché