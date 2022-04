Gilles RAUCH

Directeur Général d’Altiad depuis 2016.

Après un passage par un cabinet d’expertise comptable et d’audit, je rejoins les services comptables et consolidation de grandes entreprises Françaises où je participe à de nombreux projets de transformation de la fonction finance.

Activité que je poursuis dans le conseil pour le secteur bancaire.

En 2010 je créé ma société, en 2011 le cabinet NRJ Consulting, en 2014 la société Groupe 3E et en 2016, je rejoins le cabinet Altiad.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management

ERP

Contrôle de gestion

Formation

Finance

Développement commercial

Optimisation et cartographie des process

Stratégie digitale

Recrutement cadres

Project Management Office