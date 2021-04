Serge WIDAWSKI

Aujourd'hui, Directeur APF Entreprises



Mon parcours professionnel recouvre :



A. divers secteurs de l'industrie

* Conseil (Altran 2011-2013, Necya 2010)

* Bâtiment (Bricard - Ingersoll Rand de 2007 à 2009) en B2B et B2C

* Environnement, traitement de l'eau, Ingénierie (SUEZ Environnement de 2001 à 2007)

* E-business (Himalaya 2000-2001)

* Gaz industriels, Ingénierie (Air Liquide de 1983 à 2000)



B. diverses positions managériales (Directeur Général de filiale, Vice-président, Directeur commercial...)



C. diverses situations que j'ai eu l'occasion de gérer directement:

-Gestion intégrale de Centres de Profits

-Relance d'activité

-Création et de développement d'activités nouvelles

-Introduction en bourse

-Déploiement international d'un nouveau Business Model

-Fusion & Acquisition

-Négociations commerciales de haut niveau, multiculturelles et complexes

-Ré-engineering et conduite du changement

-Expatriation



Je suis de formation Ingénieur (Central Paris - Promo 82) complétée par un MBA accéléré ( YEP INSEAD).



Mes compétences :

Direction générale

Dirigeant

Environnement