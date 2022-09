Frédéric HERVET

2018 : DIRECTEUR DE PROJETS REGIONAL (Ile de France)

2016 : HEAD OF PROJECTS / DIRECTEUR DE PROJETS

2015 : DIRECTEUR DE PROJETS

2010 : DIRECTEUR DE PROGRAMMES / RESPONSABLE MÉTIER ÉLECTRONIQUE

2008 : DIRECTEUR DE PROGRAMMES

2002 : CHEF DE PROJETS

1995 : INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE



12 ans : ESN leaders du marché (AUSY, EXPLEO/ASSYSTEM, ALTEN, ALTRAN),

15 ans : Industrie, Développements de produits au forfait (THALES / TES).





DIRECTION DE PROJETS



Management de la Direction des Projets de la région Ile de France

50 à 150 projets, 35Meuros à 285Meuros, marge 22% à 25%

Encadrement des Directeurs de projets / Chefs de projets, coaching

Membre du CODIR DOP (Comité Direction Opérationnelle)

Projets à engagement de résultats (Delivery) : Centres De Services, forfaits

Industrie, Aéronautique, Spatial, Défense, Energie...

HW, SW, Mécanique

Revues des projets critiques mensuelles et trimestrielles avec la Direction

Recherche de productivité, amélioration continue, capitalisation, uniformisation des process / outils

Gestion de crises : COVID, RH, clients



Pilotage global d'un portefeuille de projets à engagement de résultats :

CA unitaire 100Keuros à 6Meuros. CA total 10Meuros. Marge 20% à 35%

Responsable d'un centre de profit (P&L) : delivery, coût, délais, qualité

Création et pilotage de 8 plateaux d'ingénieurs (Centres De Services)

Transformation, externalisation

Gestion globale et opérationnelle de projets industriels au forfait en France et à l'étranger : planification des projets et des ressources, gestion des risques / actions / indicateurs, gestion financière (budgets / commandes, facturations / CA, marge)



Interface clients

Participation aux comités stratégiques, comités pilotage, soutenances...



Pilotage de la stratégie sous traitance Ile de France :

-30% sur 1 an, gain 1Meuros de marge (EXPLEO)

Gestion des sociétés ESN de rang 2 et des sous-traitants



Réponses aux appels d'offres (RAO) et référencements clients

Support avant-vente : processus de revue interne Go/NoGo, revues d'offres, revues de contrats / commandes / avenants



MANAGEMENT D'EQUIPES



Encadrement de 8 Directeurs de projets / 25 Chefs de projets

Management d'équipes techniques multi disciplinaires, multi sites (> 100 ETP)

Gestion RH : Entretien annuel, People review des équipes, Weekly, Lettres d'objectifs / Parts variables, Coaching, Recrutements



ELECTRONIQUE



Responsable métier Electronique (5 ans)

Développement de systèmes électroniques : Produits, Cartes, FPGA

Industrialisation / Production : prototypes à moyennes séries