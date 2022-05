Philippe FRANCK

Après un parcours de Direction Générale dans l'industrie et le commerce, j'ai orienté mon activité professionnelle vers une passion dans laquelle j'ai acquis au fil du temps un savoir-faire reconnu: l'Internet, et plus particulièrement le SEO, puis les noms de domaine.



DOMAINIUM est une activité centrée sur la récupération et le rachat de noms de domaine.



Un beau nom de domaine permet de valoriser votre site et de générer des visites par une communication en ligne (moteurs de recherche, réseaux sociaux) et hors ligne (communication traditionnelle, mnémotechnique, etc...)



Lors du choix, vous pouvez être en face du nom parfait mais déjà enregistré. Dans certains cas ce sera clairement rédhibitoire, mais le plus souvent le nom pourra être récupéré dans des conditions économiques compatibles avec vos enjeux. Mon expertise est de déterminer si la récupération est possible et de réduire le coût du rachat ou de la procédure au strict minimum grâce à ma connaissance intime des rouages du secteur.Array



Par ailleurs, destiné aux professionnels du nommage (Agences de Naming, Agences de Communication, Utilisateurs Finaux), le siteArray by Domainium propose à la vente de nombreux noms de domaine de haute qualité en extension .com et .fr . Pour faciliter la prise de décision, tous les domaines ont un prix d'achat affiché, offrant la possibilité d'une décision immédiate.



