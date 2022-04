Benoit SORLUT

Actuellement ostréiculteur, j' ai suivi deux formations aux USA: en contre piraterie maritime avec obtention du MSO, SSO, PACSP, FIRARMS ET MEDIC; contractor en zones sensibles: PSD contractor, PPO, CPS ( chauffeur privé de sécurité), close combat, firearms, medic, carte pro A3P en cour et SIA. diplômes anglais CITY AND GUILDS plus lettre de recommandation de mon centre de formation praetorian bodyguard. je recherche un emploi dans ces métiers. cordialement.