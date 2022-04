Benoit SOULARD

Bonjour,



Après un parcours en tant que Dirigeant de Conseils en Gestion de Carrière Sportive Globale, j’ai :



- Développé mes compétences auprès d’Athlètes de Haut Niveau,

- Eté agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,

- Collaboré avec un Préparateur Psychologique de Sportifs Champions du Monde,



Depuis, je me suis spécialisé en obtenant un Master II - Coach Professionnel - RNCP Niveau I – ICN Business School – Nancy (54) – avec la réalisation d’un Mémoire qui a obtenu le " Coup de Cœur " du Jury intitulé :



« Quels enjeux (En jeu) dans la relation Président / Coach au sein d’un Club Sportif ? »



Puis j'ai gravi une nouvelle référence Internationale en devant Expert en NeuroCoaching.

Cette Expertise en spécialisation " PROFILING " me permet de maîtriser les méthodes de construction psychique, de préparation mentale et d'optimisation des potentiels.



Ceci en s'appuyant sur les sciences du cerveau via les " Neurosciences ".



Ainsi, mon expérience s'est étendue et m'a fait rencontrer des personnes de grandes qualités humaines issues d'univers différents : particuliers, professionnels, sportifs de hauts niveaux, clubs sportifs et présidents de clubs, avec lesquels j'échange aujourd'hui des relations amicales et professionnelles authentiques.



Le monde actuel a encore des personnes fiables que nous-mêmes sommes opportuns de considérer comme telles, dès lors que leur fidélité est infaillible.



Nous pouvons ensemble, accroître nos compétences et nous enrichir de ce que nous sommes.



" L'avenir m'intéresse, car c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années "

(Woody ALLEN).



Cordialement & sportivement.



Benoît SOULARD



"Sincérité - Fidélité - Probité - Respect"



Mes compétences :

Sens des valeurs

Respect des engagements

Ecoute

Dialogue

Préparation Mentale

Neuro - Coaching

Profiling