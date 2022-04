Benoît SOULARD

Professionnel de l’information et de la communication, j’ai acquis une expérience de plus de 10 ans dans la communication au sein de grands groupes dans les secteurs énergétiques et bancaires, puis en agence.

Je dispose d'une connaissance approfondie de la communication des entreprises et ai été amené à piloter des projets de communication interne et de communication externe, nécessitant aussi bien des connaissances en communication stratégique qu'en communication opérationnelle.

Créatif et organisé, j'ai par ailleurs toujours mis à profit mes qualités d’écoute pour ensuite proposer des solutions à la fois innovantes et professionnelles.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Graphisme

Management

Photographie

Communication interne

Communication externe

Communication événementielle

Relations Presse

Relations Publiques

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Stratégie de communication