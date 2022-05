Raphaël POMARÈS

Bonjour, et merci de consulter mon profil.



Après une expérience intéressante dans le monde de l’ingénierie de défense, une reconversion s'est imposée à moi vers des domaines plus créatifs.



J'ai fondé 3D at Home (www.3dathome.fr) en 2006, et co-dirige aujourd'hui cette entreprise en parallèle de mes activités d'enseignement à l'EEGP d'Angers.



3D at Home est une agence multimédia qui pourra répondre à tous vos besoins touchant au développement d'applications interactives web et 3D (salons virtuels ou configurateurs produits), ainsi qu'à la création d'images de synthèse et d'animations en 3D hautement qualitatives.



Pour plus d'informations sur 3D at Home, visitez notre site :



A très vite,



Mes compétences :

3D

Web

Internet

Communication visuelle

Enseignement

Référencement naturel