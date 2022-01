David PRADIER

Ingénieur ENSIETA de formation, j'ai travaillé plus de 7 ans exclusivement en Allemagne dans la conception de produits complexes. Mon domaine d'activité s'étend de la machine spéciale en production unitaire jusqu'aux équipements automobiles de grandes séries en passant par les structures métalliques de grandes tailles (structures d'accueil pour avions moyen-porteurs), et les équipements pharmaceutiques.

J'ai chaque fois été amené à suivre mes projets de A à Z c'est à dire du pré-développement jusqu'à la mise en série ou la livraison du produit chez le client.

La multitude des domaines d'activité dans lesquelles j'ai été amené à travailler m'a permis d'améliorer encore une vision très large et sans carcan au moment d'aborder les différents projets que j'ai menés à bien.



Mes compétences :

Catia v5

Ansys

Injection plastique

Machines

SolidWorks

Pro/Engineer

Plan de forme