Bonjour à tous!



En charge du développement de l'activité d'agap2 en Allemagne, je suis intéressée par tous contacts.



J'en suis convaincue, le recrutement des meilleurs collaborateurs est le ressort de notre croissance!



Nous intégrons en permanence de nouveaux collaborateurs pour nous aider à relever nos défis 2013 : effectif de 50 personnes d'ici la fin de l'année et développement de nos activités.



N'hésitez plus, votre candidature est la bienvenue!



Freundliche Grüsse, meilleures salutations, best regards

______________________________________________



Lauriane Ruolt

Chief Operating Officer - Allemagne



lauriane.ruolt@agap2.de

Mobile : +49 151 61 303 701



agap2 - HIQ Consulting

Bockenheimer Landstraße 72

60 323 Frankfurt am Main

Telefon: 069 1338911 - 0

E-Mail: frankfurt@agap2.com





www.agap2.de

Paris | Lyon | Strasbourg | Lisbonne | Madrid | Bâle | Frankfurt am Main



Mes compétences :

Ressources humaines

Commercial

Management d'équipe

Biotechnologies

Management

Biologie