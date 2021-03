Félicien RUOLT

Passionné par l'informatique dans sa globalité, ces dernières années m'ont permis de me spécialiser dans le domaine des réseaux et des systèmes.



J'ai une large culture technique qui intègre les réseaux, les systèmes, le développement d'applications, l'électronique et les télécommunications.



Motivé et à la recherche de nouveaux défis, je souhaite donner un coup de fouet à ma carrière en me lançant dans un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Linux

Microsoft Windows Server

Ubuntu

Protocole TCP/IP

Sécurité informatique

C

Python

Debian

VMware

Electronique numérique

Cisco

Django