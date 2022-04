Benoit SOUZY

Jeune homme de 23 ans, enthousiaste, confiant et déterminé. Parcours scolaire et professionnel atypique et intéressant.



Ayant arrêté les études en fin de première professionnelle, à la suite de différentes expériences professionnelles en emploi étudiant et saisonnier, j'ai exercé pendant 2 ans le métier de vendeur conseil au sein d'une entreprise de prêt a porter haut de gamme.



Cette expérience fut enrichissante et m'a convaincu de mon potentiel et mon envie d'évolution. C'est la raison pour laquelle j'ai repris un cursus scolaire en alternance.



Tout d'abord, j'ai obtenu un Bac professionnel commerce, mention Très bien.

Ensuite, validation d'un Bac+2 Attaché commercial, 15.80 / 20

Actuellement, j'ai intégré une formation bac +3 Responsable du développement commercial..

J'effectue la partie professionnelles de ces diplômes au sein d'une entreprise de distribution d'ameublement et décoration, un cadre dans lequel clients et employeur me font confiance, pour un résultat positif et encourageant.



Mes compétences :

Microsoft Office

Promotion des ventes

Vente

Développement commercial

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Décoration intérieure

Aménagement intérieur