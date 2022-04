Benoit SOUZY

Après des études techniques et commerciales.J'ai ue une expérience commerciale variée.

La vente en boutique m’a tout d’abord permis de développer mon sens de l’écoute, afin de cibler les attentes de mes clients.

Le poste de technico-commercial occupé par la suite dans le bâtiment, m’a ouvert les portes de la vente terrain et m’a rapproché des professionnels.

Je m’oriente désormais vers le secteur pharmaceutique, milieu dans lequel je me suis épanoui ces derniers temps, en occupant le poste de délégué pharmaceutique pour un laboratoire français spécialisé dans les produits électroniques.





Mes compétences :

Autonome mais sachant travailler en équipe