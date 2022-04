Benoit SOYER

Ingénieur récemment diplômé de l'ENIM, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur en production, responsable d'équipe, ou dans les fonctions supports.



Je suis mobile et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Matlab

Kanban

Visual Basic

Solidworks

Six Sigma

SAP

Microsoft Project

Microsoft Excel

DMAIC

CATIA

TPM

Esprit d'équipe

Production industrielle

Travail en équipe

Assiduité

Gestion du stress

Microsoft PowerPoint

TRS

Autonomie

5S

Gestion des priorités

Gestion de projet

Microsoft Word

Analyse technique

Détermination

Méthodologie

Travail d'équipe

Dynamisme

Accompagnement de projet

Scilab

Kaizen

Amélioration continue

Lean Six Sigma

Lean