Benoit STEIGER

En reconversion professionnelle motivée par les incertitudes pesant sur le devenir du métier d’artisan taxi qui m’ont fait arrêter cette activité, je recherche un poste dans l'environnement du bois, menuiserie, ébénisterie, construction...



Le bois est une matière qui me passionne et que j'aime travailler. De nature curieuse et inventive j'exerce à titre privé dans la conception d'objets qui va du plus petit modèle au plus grand... Support téléphone portable, coffre à jouets, canapé palette d'intérieur, abris de jardin...



Peut-être serez-vous l'employeur ou l'artisan qui me donnera la chance de pouvoir exercer et apprendre dans ce milieu que j'affecte particulièrement.



Je suis sérieux et ponctuel, habile de mes mains et minutieux.



Mes compétences :

Minutieux

Autonomie

Adaptabilité

Communication

Autodidacte

Rigueur

Services

Créativité

Technique

Bricolage

Gestion d'entreprise

Microsoft Word

Microsoft Excel