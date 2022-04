Benoit SYLLA

Je suis à la recherche d'un emploi CDD/CDI sur Paris ou sa banlieue en Marketing.

Je travaille en ce moment pour le département Marketing de Total Canada jusqu'à fin Août. Je suis donc disponible à partir de début Septembre 2015.

Mes intérêts sont en service à la clientèle, communication interne et externe, publicité et gestion d'évenements



Voici certaines compétences que j'ai développé au cours de mes experiences :

- Stratégies Marketing : que j'ai présenté lors des cours de Marketing par exemple pour le client Playboy.

- Campagnes de communication : Développé une stratégie de communication pour mon association Le Vin HEC à HEC Montréal dans le but d'obtenir plus de visibilité auprès des étudiants.

- Campagnes de promotion : en représentant Coors Light, une marque de bière Canadienne.

- Organisation d'evenements : J'ai été amené à faire des evenements de degustation de vins pour promouvoir mon association de vin.

- Ventes / Service client : J'ai développé mon service à la clientèle et un speech de vente durant mon experience de représentant des ventes à Restomania.



Mes compétences :

SAP Basis

Microsoft Office

Google analytics

Google Drive

HTML Basis

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Twitter

YouTube

Facebook