Benoît TAGLIAFERRI

Actuellement étudiant à ESIEE Paris, je suis un jeune homme motivé et intéressé par le domaine de la robotique, des nouvelles technologies ainsi que celui de l’automobile. Je me suis spécialisé dans la filière Systèmes Embarqués et Electronique pour systèmes embarqués.



Sociable et curieux, je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges à dépasser ou de nouvelles cultures à découvrir. J’ai passé le premier semestre de ma dernière année du cycle ingénieur à l’Université d’Exeter en Angleterre pour connaitre et apprendre la culture anglaise tout en ayant l’occasion de renforcer mes compétences linguistiques.



J'ai un intérêt particulier pour les nouvelles technologies liées aux objets connectés et à la robotique dans le but d'améliorer la vie de leurs utilisateurs.



Projet personnel en cours : développement d’un robot autonome pouvant effectuer des tâches simples (navigation, détection et reconnaissance vocale/faciale), etc.





Mes compétences :

C

Simulink

MATLAB

Ubuntu

ROS

Microsoft Office