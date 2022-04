Benoit TALBOT

Actuellement en recherche d'emploi en tant que développeur sur le secteur de l'ouest bordelais (pessac - > arcachon).



J'occupe actuellement un poste de développeur php chez concoursmania à Bordeaux, , ou ma principale mission est de développer une gamezone pour le compte de Ouest-France.



Précédemment et dans le cadre de la formation de Responsable en Ingénierie des Logiciels dispensé par le CESI et obtenu, j'occupais le poste de développeur Php/Java au sein de OAB (Orange Application For Business). Ma principale missions pendant deux ans a été la réalisation d'outils de gestion de projet et de maintenance.



J'ai aussi occupé le poste de développeur Web pour l'agence VF Online situé à Saint Jean d'Illac.



D'autre part, je suis titulaire d’un DESS Ingénierie de l’eau, cette formation initiale m’a permis de développer des qualités d’adaptation, de compréhension et une certaine logique liée à la méthodologie acquise au fil de mon cursus.

Cette formation initiale m'a permis d'occuper des postes d'ingénieur environnement. Lors de ces expériences professionnelles, j’étais chargé de divers dossiers (diagnostics de réseaux, implantation de projets de centrales solaires, dossiers loi sur l’eau, études d’impacts…) dont j’avais la responsabilité technique, administrative et financière.



Ces formations m’ont permis d’acquérir des connaissances techniques en développement (HTML, CSS, Javascript, jQuery, Php, Java...) mais aussi des qualités d’adaptation, de compréhension et une certaine logique liée à la méthodologie acquise au fil de mon cursus.



Les expériences réalisés ou en cours m’ont permis de développer mes connaissances techniques (langage web) ainsi que le travail en équipe, la gestion de relations clientèles (réunions, comptes-rendus, suivis téléphoniques…), l’autonomie, l’organisation, l’investigation et la rigueur indispensables à nos métiers, me permettant d’être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

HTML

CSS3

Javascript

PHP

CSS

JQuery Mobile

PhoneGap

Html5

JQuery

MySQL

Bootstrap

Foundation

Highcharts

Développement web

NetBeans

ActionScript 3

Référencement

Ionic Framework

AngularJS