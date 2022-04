Benoit TASTET

Je suis un ingénieur ayant eu des expériences de management et de commerciale.

Mes motivations principales sont la démarches business et l'efficacité opérationnelle.

Un domaine liée à la technologie et au nucléaire est un plus.

Je suis rigoureux, j'ai l'esprit d'équipe.

J'aime m'investir pour des résultats concrets.

Je donne mes meilleurs résultats dans un cadre me permettant une liberté de stratégie et de décision.



Mes compétences :

Organisation du travail

Linux, Windows, Mac OS

Radioprotection

Programmation C++/C

Modélisation numérique

Détection de radioactivité

Système Laser

Modélisation

Nucléaire

Physique des réacteurs