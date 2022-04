Florence GOMBERT

Ingénieur biomédical diplomée de l' Université de Technologie de Compiègne (UTC), je me suis orientée vers l'imagerie médicale en poursuivant par un double master à l'UTC et à Orsay (Physique médicale) et un doctorat de Physique.

Après 3 ans de thèse dans l'équipe modéles et méthodes en imagerie cérébrale du laboratoire de Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérébrale (CNRS) de la Pitié-Salpêtrière, j'ai intégré le groupe pharmaceutique Guerbet en tant que Spécialiste R&D en imagerie expérimentale. J'y étais responsable de l'activité traitement de l'image et y développais un logiciel de traitement des données permettant l'évaluation et la prise de décision pour les futurs médicaments. J'étais également référente du groupe sur les tous aspects traitements de l'image et innovation en imagerie.

Souhaitant me rapprocher de la clinique et participer plus activement à l'accompagnement de la recherche vers le produit de santé industrialisable, j'ai intégré la direction de valorisation de l'institut cerveau et moelle en mai 2012. En tant que responsable des projets , je coordonne les aspects scientifiques et financiers de projets de recherche réalisés en partenariat entre les chercheurs de l'institut et les partenaires privés.



Mes compétences :

imagerie

Imagerie médicale

Innovation

Innovation Technologique

Recherche

Recherche et Développement

Traitement de l'image

Traitement des Données

Valorisation